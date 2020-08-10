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المحلية

العثور على جثة أخرى من حادث قارب سد أويام

Write: 2020-08-10 10:17:23

العثور على جثة أخرى من حادث قارب سد أويام

Photo : YONHAP News

عثر فريق البحث على جثة شخص فُقد بعد حادث قارب في سد "أويام" في منطقة "تشون تشُن" بمقاطعة "كانغ وان" الأسبوع الماضي.
وقالت الشرطة وسلطات الإطفاء اليوم الاثنين إن عمال الإنقاذ عثروا على الجثة في حوالي الساعة الثامنة صباحا في حوض نهر "بوك هان" بالقرب من منطقة "صو ميون" في "تشون تشُن"، وأن الجهود جارية لتحديد هوية الجثة.
وقد تم العثور على جثتين في نفس المنطقة يوم السبت، بعد يومين من فقدان سبعة أشخاص عندما انقلب قارب مطاطي خاص وزورق دورية بيئي في مدينة "تشون تشن" في أثناء محاولتهم إنقاذ طاقم قارب للشرطة غرق بالقرب من سد "أويام".
وقد تم حينذاك إنقاذ شخص على الفور بينما لقي أربعة مصرعهم، بينما لا يزال اثنان في عداد المفقودين.
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