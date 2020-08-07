0.5% فجوة في معدلات التأييد بين الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي

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ضاقت الفجوة في معدلات التأييد بين الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي نتيجة انخفاض معدلات تأييد الحزب الحاكم لدى النساء من الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.وطبقا لنتائج استطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من يوم الثالث وحتى السابع من شهر أغسطس الجاري على 2520 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 35.1%، بانخفاض قدره 3.2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي 34.6%، بزيادة نسبتها 2.9%.وسجلت معدلات الحزب المعارض الرئيسي أعلى مستوياتها منذ الأسبوع الثالث من شهر فبراير الماضي الذي تم فيه تأسيس الحزب.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي قد تجاوزت نظيرتها للحزب الحاكم يوم الخامس من أغسطس الذي كشف فيه الحزب الحاكم والحكومة ومكتب الرئاسة عن خطتها التفصيلية الجديدة بشأن سياسات العقارات.وعلى صعيد آخر، بلغت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" 43.9% ، بانخفاض نسبته 2.5% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما صعدت معدلات المعارضة بنسبة 3% لتصل إلى 52.4%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 2%.