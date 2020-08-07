ترامب يتعهد بإجراء مفاوضات سريعا مع كوريا الشمالية إذا فاز بولاية ثانية

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيجري سريعا مفاوضات مع كوريا الشمالية وإيران إذا نجح في الفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجري في شهر نوفمبر القادم.وأضاف "ترامب" في مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة الماضي في مدينة بدمنستر في ولاية نيوجيرسي أن إيران لا ترغب في أن يفوز في انتخابات الرئاسة المرتقبة، فيما أكد أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا المشالية مازالت جيدة.وقال "ترامب" إنه لو لم يفز بانتخابات 2016 فربما انتهى الأمر بالولايات المتحدة إلى الدخول في حرب غاية في السوء مع كوريا الشمالية.ويرى المراقبون أن تصريح "ترامب" يشير إلى أنه لن تكون هناك مفاجأة تتعلق بعقد قمة أخرى مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلا بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية في انتخابات نوفمبر.كما يرون أن "ترامب" أكد عزمه استئناف المفاوضات النووية مع كوريا الشمالية إذا فاز في الانتخابات القادمة.