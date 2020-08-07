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المحلية

إعصار جانغ مي يتحول إلى كتلة ضغط منخفض

Write: 2020-08-11 10:16:59Update: 2020-08-11 11:09:50

إعصار جانغ مي يتحول إلى كتلة ضغط منخفض

Photo : YONHAP News


هدأ أول إعصار يضرب كوريا الجنوبية هذا الصيف بسرعة دون التسبب في أضرار كبيرة.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن إعصار "جانغ مي" قد تحول إلى كتلة ضغط منخفض استوائية في حوالي الساعة 5 من مساء أمس الاثنين، عندما كان يمر على بُعد 10 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة "أول سان".
وبعد تشكله قبل 38 ساعة فقط على بُعد 600 كيلومتر جنوب غربي "أوكيناوا" في اليابان، كان من المتوقع في البداية أن يستمر الإعصار لمدة ساعة إضافية قبل الخروج من شبه الجزيرة الكورية عبر البحر الشرقي.
وقد صدرت تحذيرات بشأن الإعصار وإرشادات أولية في المناطق الجنوبية وكذلك في بعض مناطق في مقاطعة "كانغ وان"، ولكن تم رفعها جميعا في الساعة 4:55 من مساء أمس.
ورغم أن الإعصار تلاشى، إلا أنه من المتوقع أن تتلقى بعض مناطق البلاد، بما في ذلك مقاطعتا شمال وجنوب "كيونغ سانغ"، ومقاطعة "كانغ وان" ومنطقة العاصمة سيول، أمطارا متفرقة بسبب كتلة الضغط المنخفض التي تحوم فوق المنطقة. كما يُتوقع أن تهب رياحٌ قوية تصل سرعتها الى 90 كيلومترا فى الساعة فى المناطق الساحلية الشرقية.
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