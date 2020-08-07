وزير المالية يؤكد وجود موارد لدى الحكومة لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار

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قال وزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" إن الحكومة قد أمنت بالفعل "مبلغا كبيرا" من المال لمشروعات الترميم وعلاج الأضرار الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة.وصرح الوزير "هونغ" بذلك في اجتماع مع الصحفيين أمس الاثنين عندما سئل عما إذا كانت الحكومة تعتزم طلب ميزانية تكميلية رابعة لهذا العام، حيث قال إن الحكومة لديها 2,6 تريليون وون من الأموال الاحتياطية، بما في ذلك 1,9 تريليون وون احتياطي للكوارث. وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يمكن استخدام كل تلك الأموال لمعالجة الأضرار، إلا أن هناك مبلغا كبيرا من الموارد المالية. وأوضح أنه في بعض الحالات يمكن أيضا الاستفادة من ميزانية العام القادم مسبقا لهذه الأغراض.ولم يتطرق "هونغ" بشكل مباشر إلى موضوع الميزانية الإضافية الرابعة، إلا أن تصريحاته اعتبرت رفضا غير مباشر. ويذكر أن الأحزاب السياسية، بما في ذلك حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي، تطرح فكرة تقديم ميزانية إضافية للتعامل مع الخسائر الناجمة عن الأمطار، كما يخطط الحزب الديمقراطي الحاكم لمناقشة هذه القضية في اجتماع طارئ مع الحكومة. وقد حصلت حكومة كوريا الجنوبية بالفعل على ثلاث ميزانيات إضافية هذا العام من أجل التغلب على التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19.وكانت آخر مرة حصلت فيها الحكومة الكورية على أربع ميزانيات إضافية في عام 1961.