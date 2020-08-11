وزيرة العدل تدعو النيابة العامة إلى إعطاء أولوية للحياد السياسي والمصلحة العامة

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دعت وزيرة العدل "تشو مي إيه" النيابة العامة إلى الحفاظ على الحياد السياسي. جاء ذلك في اجتماع مع كبار المدعين العامين يوم أمس الاثنين احتفالا بالتعديلات الأخيرة التي أجرتها، حيث حثتهم على عدم التهاون وضمان تركيز أفعالهم وقراراتهم على مصالح الجمهور.وقالت "تشو" إن تساهل النيابة العامة مع أخطاء أعضائها تضر بثقة الجمهور بها. وجاءت هذه التصريحات في أعقاب التعديل الذي أجري يوم الجمعة الماضي، والذي أثار انتقادات من بعض المراقبين بسبب ترقية شخصيات موالية للحكومة وتخفيض رتبة مساعدين مقربين للنائب العام "يون صوك يول"، الذي انخرطت الوزيرة "تشو" ضده في صراع على السلطة بشأن إصلاح عملية الملاحقة القضائية.وبررت وزيرة العدل "تشو" ذلك التعديل بالقول إنه جاء عقب مراجعة عادلة لاختيار الأشخاص المناسبين لتنفيذ مهمة إصلاح عملية الملاحقة القضائية.