توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة على المنطقة الوسطى اليوم الثلاثاء

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انحسر إعصار "جانغ مي" بعد مروره عبر الجزء الجنوبي الشرقي من كوريا الجنوبية يوم أمس الاثنين، لكن من المرجح أن تجلب جبهة الأمطار الموسمية مزيدا من الأمطار إلى المنطقة الوسطى ومقاطعة شمال جولا، اليوم الثلاثاء.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار بمعدل يصل إلى 150 ملليمترا على الأجزاء الجنوبية من مقاطعات كيونغ كي وكانغ وان وتشونغ تشُنغ وشمال جولا. وحذرت الهيئة من هطول أمطار غزيرة واندلاع برق في أجزاء من تلك المناطق أيضا. ومن المتوقع أن يصل معدل الأمطار التي ستسقط على منطقة سيول والأجزاء الشمالية من مقاطعتيْ "كيونغ كي" و"كانغ وان" إلى ما بين 30 و80 ملليمترا، وأن يصل معدل الأمطار على الأجزاء الشمالية من مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ومقاطعة جنوب "جولا" إلى ما بين 20 و60 ملليمترا.ومن المتوقع أن تتجه جبهة الأمطار الموسمية شمالا لتؤثر على كوريا الشمالية يوم الغد الأربعاء، قبل أن تعود جنوبا يوم الخميس، مما سيؤدي إلى هطول أمطار غزيرة على المنطقة الوسطى مرة أخرى.