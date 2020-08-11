اكتمال الترميم الطارئ لـ56.1% من المرافق المتضررة من الأمطار

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حافظت كوريا الجنوبية على مستوى الاستجابة للطوارئ عند الدرجة الأعلى لليوم التاسع على التوالي، مع استمرار هطول الأمطار الموسمية التي تسببت في وقوع إصابات وإلحاق أضرار بعدد من المنشآت والمرافق.وقالت القيادة المركزية لمكافحة الكوارث والسلامة التابعة لوزارة الداخلية، إنه حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء بلغ عدد المشردين بسبب الأمطار حوالي خمسة آلاف شخص في 11 مدينة ومقاطعة.وظلت الخسائر في الأرواح دون تغيير عن اليوم السابق، حيث لقي 31 شخصا مصرعهم، وفُقد 11 شخصا، بينما جُرح ثمانية بسبب الأمطار الغزيرة منذ يوم 1 أغسطس. وازدادت التقارير عن الأضرار التي لحقت بالمساكن بواقع ألف، لتصل إلى حوالي 5500، كما غمرت المياه أكثر من 27 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وأدت الأمطار الغزيرة إلى تعليق جزئي أو كامل لخدمات القطارات على خطوط "تشونغ بوك" و"تيه بيك" و"يونغ دونغ" و"كيونغ جون" و"جانغ هانغ".وقد تم الإبلاغ عن حوالي 20 ألف حالة تلف في المرافق العامة والخاصة، وتم ترميم طارئ لـ56,1% منها.