ألمانيا ترحب بمشاركة كوريا الجنوبية في قمة مجموعة السبع

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قال وزير الخارجية الألماني أمس الاثنين إن بلاده ترحب بمشاركة كوريا الجنوبية في قمة مجموعة السبع المقبلة. وأدلى وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس" بهذا التصريح بعد أن أجرى محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" في برلين.وفي مؤتمر صحفي مشترك عقب المحادثات، قال الوزير الألماني إن بلاده ترحب بشدة بمشاركة كوريا الجنوبية في قمة مجموعة السبع، إذا عقدت القمة في الخريف.وأضاف "ماس"، الذي وصف كوريا الجنوبية بأنها دولة "مهمة" على مستوى العالم، أن كوريا أيضا إحدى الدول التي لها أهمية عالمية خاصة وشريك مهم. ومع ذلك، أكد وزير الخارجية الألماني اعتراض ألمانيا على عودة روسيا إلى مجموعة الدول الصناعية الكبرى، مشيرا في هذا الصدد إلى قضايا القرم وشرق أوكرانيا.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد طرح فكرة توسيع مجموعة السبع في تصريحات أدلى بها في شهر مايو الماضي، حيث قال إنه يريد دعوة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند وروسيا لحضور القمة القادمة.ومن جانبها قالت الوزيرة "كانغ" إن كوريا الجنوبية ترحب بالدعوة وسوف تشارك بنشاط في هذا المنتدى.