انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 24% في الأيام العشرة الأولى من أغسطس

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تراجع حجم صادرات كوريا الجنوبية بنسبة بلغت حوالي 24% مقارنة بالعام الماضي، في الأيام العشرة الأولى من شهر أغسطس الجاري، وسط التداعيات الاقتصادية المستمرة لوباء كورونا-19.وأضح تقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الثلاثاء أن حجم الشحنات الخارجية للبلاد بلغ 8,7 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 23.6% على أساس سنوي، وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، كان هناك يوم عمل أقل من هذا العام.ونتيجة لهذا الانخفاض، انخفض متوسط الصادرات اليومية خلال تلك الفترة بنسبة 12,7%.وأشار التقرير إلى أن شحنات أجهزة الاتصالات اللاسلكية قد انخفضت بنسبة 43%، والمنتجات البترولية بنسبة 45% على أساس سنوي، بينما قفزت صادرات أجهزة الكمبيوتر بنسبة 62%.وأضاف التقرير أنه حسب الدول والمناطق، انخفضت الشحنات إلى الصين بأكثر من 11%، والولايات المتحدة 22%، بينما تراجعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بما يزيد عن 50%، واليابان بحوالي 28%.