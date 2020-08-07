34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

Photo : YONHAP News

أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 14 ألفا و660 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الـ34 الجديدة، 23 حالة انتقال محلي للعدوى ، 9 حالات منها في مدينة بوسان، و7 في مقاطعة كيونغ كي، و6 في سيول، وحالة واحدة في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، فيما تم تأكيد 11 حالة أخرى لدى الوافدين من كل من الولايات المتحدة وكزاخستان والفلبين ومولدوفا والجزائر.ويرجع السبب في الاستمرار في زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة محلية المصدر، إلى العدوى الجماعية لدى أتباع الكنائس في المناطق المجاورة لسيول ومدينة بوسان جنوبي البلاد.وظل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس كما هو دون تغيير، حيث بلغ 305 حالات وفاة حتى الآن.