كوريا الجنوبية توصي مواطنيها بالابتعاد عن بيروت

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الثلاثاء إنها رفعت مستوى تنبيه السفر إلى بيروت إلى الدرجة الثالثة.وأوصت الوزارة 300 مواطن كوري مقيم في بيروت الابتعاد عن المدينة التي تتواصل فيها مظاهرات عارمة إثر حادث الانفجار الضخم في المرفأ.كما دعت المواطنين الكوريين إلى إلغاء خططهم للسفر إلى بيروت أو تأجيلها .والجدير بالذكر أن وزارة الخارجية تصنف تحذيرات السفر إلى 4 درجات، هي: تحذير السفر، وتقييد السفر، والتوصية بالابتعاد، ومنع السفر.وكان الانفجار الضخم في مرفأ بيروت قد أسفر عن مقتل 160 شخصا وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين بجروح، مع استمرار فقدان قرابة 20 شخصا.وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني "حسين دياب" أمس الاثنين استقالة حكومته، فيما يتصاعد غضب اللبنانيين احتجاجا على أوضاع البلاد.