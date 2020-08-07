111 تريليون وون العجز المالي للحكومة خلال النصف الأول للعام الجاري

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، بلغت عائدات الحكومة الإجمالية خلال النصف الأول من هذا العام 226 تريليون وون، بانخفاض مقداره 20.1 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ إنفاقها الإجمالي 316 تريليون وون، بزيادة مقدارها 31.4 تريليون وون.وبهذا، يبلغ العجز المالي للحكومة حوالي 111 تريليون وون.وأرجع التقرير السبب في انخفاض عائدات الحكومة إلى انخفاض كبير في العائدات الضريبية التي بلغت 132.9 تريليون وون خلال النصف الأول من هذا العام، بتراجع مقداره 23.3 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن العائدات الضريبية في شهر يونيو الماضي بلغت 14.7 تريليون وون ، بانخفاض مقداره 1.9 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.أما الإنفاق الحكومي الإجمالي في شهر يونيو الماضي فبلغ 56.5 تريليون وون، بزيادة مقدارها 6.9 تريليون وون مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بسبب تقديم معونات الإغاثة الطارئة للمواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا وإنفاق الميزانيات التكميلية الإضافية بشكل مبكر وفعال.