تدريبات عسكرية مشتركة بين سيول وواشنطن يوم الأحد

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ستبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة يوم الأحد القادم.ووفقا لمسؤول حكومي كوري جنوبي اليوم الثلاثاء، سيقوم الجانبان بإجراء تدريبات لموظفي إدارة الأزمات بدءا من اليوم ولمدة 3 أيام تمهيدا لتدريبات مشتركة رئيسية من المقرر إجراؤها حتى يوم الثامن والعشرين من شهر أغسطس الجاري.وخلال التدريبات ، يخطط الجيشان الكوري والأمريكي لتطبيق المرحلة الثانية من اختبار القدرة التشغيلية الكاملة للقوات الكورية الأمريكية المشتركة ضمن إجراءات نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية.ومن المرجح أن يتم إجراء الاختبار بشكل جزئي نظرا لصعوبة نقل الجنود الأمريكيين من الولايات المتحدة واليابان إلى كوريا بسبب جائحة كورونا.وسيتم الاختبار بشكل كامل خلال التدريبات المشتركة القادمة التي من المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من العام المقبل، وهو ما قد يتسبب في نقل القيادة الذي كانت سيول تهدف إلى إكماله بحلول نهاية عام 2022 من خلال إجراء اختبار القدرة التشغيلية الكاملة للقوات الكورية الأمريكية المشتركة هذا العام، واختبار القدرة الكاملة على تنفيذ المهام.وتعتمد التدريبات المشتركة بين سيول وواشنطن على نظام المحاكاة بالكمبيوتر بدلا من التدريبات الميدانية.