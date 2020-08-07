الرئيس مون يدعو إلى تعبئة الموارد لإعادة بناء ما دمرته الفيضانات

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" الحكومة اليوم إلى تعبئة جميع الموارد المتاحة، بما فيها الأموال الاحتياطية وأموال الإغاثة، للتعافي السريع من أضرار الفيضانات التي ضربت أجزاء واسعة من البلاد.وأكد الرئيس "مون" خلال اجتماع لمجلس الوزراء على ضرورة تركيز الجهود الشاملة على معالجة الأضرار ، قائلا إن جوهرأعمال التعافي هو السرعة.وأضاف أن موسم الأمطار هذا العام يعتبر الأطول على الإطلاق حيث إنه ما زال مستمرا منذ 49 يوما، مشيرا إلى أنه إذا استمر تساقط الأمطار الغزيرة على هذه الشاكلة ، فقد تكون هناك أضرار جسيمة.وقدم الرئيس "مون" تعازيه لذوي ضحايا الفيضانات ، قائلا إن البلاد تعرضت لأكبر عدد من الخسائر في الأرواح منذ 9 سنوات .وأصدر تعليماته لموظفي الخدمة العامة بالحفاظ على نظام مهامهم الطارئة لمنع حدوث المزيد من الخسائر في الأرواح، مؤكدا أن موسم الأمطار لم ينته بعد رغم أنه في مراحله الأخيرة.