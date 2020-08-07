كوريا الجنوبية الأولى عالميا في صناعة السفن هذا العام

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وفقا لتقرير صادر عن مؤسسة "كلاسون ريسارتش" البريطانية المتخصصة في أبحاث صناعة السفن والملاحة البحرية أمس الاثنين، احتلت كوريا الجنوبية المركز الأول في العالم في صناعة السفن.وأشار التقرير إلى أن الشركات الكورية قد حصلت في شهر يوليو الماضي على صفقات لبناء 12 سفينة تصل حمولتها إلى 500 ألف طن، منها 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال ، وهو ما يشكّل 74% من إجمالي الصفقات العالمية لبناء 24 سفينة تصل حمولتها الإجمالية إلى 680 ألف طن.وأضاف التقرير أن الصين احتلت المركز الأول من حيث حجم الصفقات التراكمية منذ بداية هذا العام وحتى شهر يوليو الماضي، وتلتها كل من كوريا الجنوبية واليابان.والجدير بالذكر إن الطلبات العالمية على بناء السفن هذا العام قد تراجعت تراجعا كبيرا بسبب جائحة كورونا، أي أن طلبات هذا العام تساوي نصف طلبات نفس الفترة من العام الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تحتلّ فيها كوريا الجنوبية المركز الأول في العالم منذ بداية هذا العام من حيث حجم الصفقات الموقعة .