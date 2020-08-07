دعوات حزبية إلى تخصيص ميزانية تكميلية إضافية أخرى

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هناك إجماع في الدوائر السياسية في البلاد على ضرورة تخصيص ميزانية تكميلية إضافية أخرى لمعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وقال رئيس الحزب الديمقراطي الحاكم "لي هيه تشان" أمس الاثنين إنه سيعقد اجتماعا طارئا رفيع المستوى بين الحزب الحاكم والحكومة لبحث القضايا المتعلقة بالإجراءات اللازمة لمواجهة الأضرار، بما فيها تخصيص ميزانية تكميلية إضافية أخرى.ومن الجدير بالذكر أن الحكومة المركزية لديها الآن تريليونا وون من الأموال الاحتياطية، ويمكنها التصرّف بتريليون وون منها فقط لإعادة بناء ما دمرته الفيضانات، في حين يجب عليها إنفاق التريليون الباقي في تنفيذ المشروعات الهادفة إلى توسيع شبكة الأمان الوظيفي.ومن جانبه، قال رئيس اللجنة الطوارئ في حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "كيم جونغ إين" إن الحكومة ليست لديها أموال كافية لمعالجة الأضرار الناجمة عن الفيضانات ، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك خيار آخر سوى تخصيص ميزانية تكميلية إضافية.وأكد حزب العدالة المعارض على ضرورة تخصيص الميزانية الإضافية في أسرع وقت ممكن.