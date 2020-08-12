منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحذر من التأثير المالي للشيخوخة على كوريا

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وصفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية زيادة معدلات الشيخوخة بأنها أحد أكثر الاتجاهات إثارة للقلق بالنسبة للصحة المالية في كوريا الجنوبية.جاء ذلك في أحدث تقرير للمنظمة أمس الثلاثاء، حيث عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية بمقدار 0,4 بالمائة مقارنة بشهر يونيو، وأشارت أيضا إلى أن شيخوخة السكان ستقلص المعروض من العمالة، وتخفض معدل النمو المحتمل وتزيد من الضغط المالي على الحكومة الكورية.وحذر التقرير من أن عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما من المتوقع أن يتجاوز 80 بالمائة من إجمالي عدد السكان في سن العمل بحلول عام 2060، وهي أعلى نسبة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ونتيجة لذلك، سينخفض النمو المحتمل لكوريا من متوسط " بين عامي 2005 و2020، إلى متوسط 1,2 بالمائة بين عاميْ 2020 و2060.وفي الوقت نفسه، حذرت المنظمة أيضا من أن انخفاض إنتاجية العمل وانعدام التوازن بين العمل والحياة لكثير من العمال قد يؤثر سلبا على الاقتصاد الكوري الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في قارة آسيا.