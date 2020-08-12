كوسبي يتجاوز 2400 نقطة لأول مرة منذ 26 شهرا

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تجاوز مؤشر الأسهم القياسي في سوق الأسهم الكورية الجنوبية 2400 نقطة لأول مرة منذ أكثر من عامين، بعد ارتفاعات الأسهم في البورصة الأمريكية مؤخرا.وقد أغلقت البورصة الكورية أمس الثلاثاء عند 2418,67 نقطة، حيث تجاوز مؤشر أسعار الأسهم المركب "كوسبي" مستوى 2400 نقطة لأول مرة منذ يوم 15 يونيو 2018، عندما أغلق عند ألفين و404 نقاط.وارتفع مؤشر "كوسبي" لسبعة أيام تداول متتالية، مسجلا ارتفاعات سنوية جديدة في التداول خلال الأيام الستة الماضية.واكتسبت السوق المحلية مكاسب تدريجية منذ أن انخفضت إلى 1457,64 نقطة في يوم 19 مارس وسط أزمة فيروس كورونا، لكن أحدث موجة صعودية تُعزى بشكل خاص إلى ارتفاعات الأسهم الأمريكية الأخيرة.واشترى المستثمرون الأجانب ما قيمته 582 مليار وون من الأسهم الكورية الشهر الماضي، بعد خمسة أشهر من البيع. وفي يوم الاثنين، قاموا مرة أخرى بشراء 232 مليار وون في الأسهم المدرجة في مؤشر كوسبي.