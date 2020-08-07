42 قتيلا ومفقودا و7600 مشرد بسبب الأمطار الغزيرة

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لقى 33 شخصا مصرعهم وفقد 9 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية خلال الأيام العشرة الماضية.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة التابع لوزارة الداخلية إنه حتى الساعة 7:30 من مساء أمس الثلاثاء، لقي 33 شخصا مصرعهم، وفقد تسعة آخرون، بينما أصيب ثمانية بسبب الامطار الغزيرة المستمرة منذ يوم 1 اغسطس.وأضاف أن أكثر من 7600 شخص فى 11 مدينة ومقاطعة قد شُردوا، كما تم الإبلاغ عن أكثر من 24 ألف حالة من الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة والخاصة، مع إلحاق أضرار بحوالي 5200 طريق وجسر.وتم الإبلاغ عن أكثر من 1100 انهيار أرضي في جميع أنحاء البلاد، كما غمرت المياه أكثر من 27 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وقالت الحكومة إن عمليات الترميم الطارئة قد اكتملت لحوالي 60 بالمائة من المرافق المتضررة.وتم إغلاق حركة المرور في 67 طريقا في جميع أنحاء البلاد، ولا تزال خدمات القطارات معلقة في أقسام خطوط "تشونغ بوك" و"تيه بيك" و"يونغ دونغ" و"كيونغ جون" و"جانغ هانغ".