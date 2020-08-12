وزيرة التجارة الكورية تتعهد بجعل منظمة التجارة العالمية هيئة مرنة ومتجاوبة

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تعهدت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية "يو ميونغ هي" بإصلاح منظمة التجارة العالمية وجعلها هيئة عالمية أكثر مرونة واستجابة، وذلك إذا تم انتخابها رئيسة لها.وأدلت "يو"، المرشحة لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بهذه التصريحات يوم أمس الثلاثاء، خلال ندوة عبر الفيديو استضافتها رابطة التجارة الدولية في العاصمة الأمريكية واشنطن.وقالت وزيرة التجارة الكورية إن التجارة العالمية تواجه تحديات خطيرة بسبب تصاعد الحمائية التجارية، مع جمود نظام تسوية المنازعات. وتابعت أن جائحة كورونا أجبرت العالم على التفكير في التغييرات الضرورية في نظام التجارة متعدد الأطراف. وفي ظل هذه الظروف، شددت "يو" على الحاجة إلى تنشيط الوظيفة التفاوضية لمنظمة التجارة العالمية، واستعادة قدراتها على تسوية المنازعات، قائلة إن المنظمة فشلت في أداء دورها بشكل صحيح.وبالإضافة إلى ذلك، قالت إنه من أجل الاستجابة بفاعلية لوباء كورونا، ينبغي على منظمة التجارة العالمية أن تواصل تعزيز شفافية التدابير المتعلقة بالتجارة وقيادة المناقشات لضمان التدفق الحر للسلع والخدمات. ويذكر أنه يتم منح "يو" وسبعة مرشحين آخرين، فترة شهريْن للترويج لأنفسهم حتى 7 سبتمبر، عندما تخطط منظمة التجارة العالمية لإطلاق عملية اختيار رئيسها الجديد.