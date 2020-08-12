فريق مشترك للتحقيق في وظيفة الوقاية من الفيضانات ضمن مشروع الأنهار الأربعة

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قررت الحكومة الكورية تشكيل فريق تحقيقات مشترك من القطاعين الخاص والعام للتحقيق في الوظيفة المثيرة للجدل للوقاية من الفيضانات التي يفترض أنه تم تضمينها في مشروع ترميم الأنهار الأربعة، الذي تم تنفيذه في عهد حكومة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك".ويذكر أنه من المفترض أنه تم إنشاء مرافق لهذا الغرض ضمن المشروع الذي استهدف ترميم الأنهار الأربعة الرئيسية، وهي "ناك دونغ" و"هان" و"يونغ سان" و"غُم".وصرحت وزارة البيئة بأن الحكومة تعتزم تشكيل فريق للتحقيقات يضم مسؤولين من وزارتيْ البيئة والأراضي وعددا من الخبراء المدنيين. وسوف يحقق الفريق فيما إذا كان مشروع ترميم الأنهار الأربعة قد ساهم بالفعل في مكافحة الفيضانات والوقاية منها.وقد خضع مشروع الأنهار الاربعة لعمليات تفتيش فى ظل الحكومات السابقة التي خلصت بشكل عام إلى أنه لم يكن له علاقة تذكر بالوقاية من الفيضانات.