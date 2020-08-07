رفع دعم إغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة

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قرر الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة الكورية ومكتب الرئاسة مضاعفة الدعم المقدم لإغاثة المتضررين من الفيضانات الأخيرة.وعقدت الأطراف الثلاثة اجتماعا تشاوريا في مقر البرلمان اليوم ناقشت خلاله سبل دعم المتضررين من الفيضانات الأخيرة التي داهمت البلاد.وبعد ذلك عقد الناطق باسم الحزب الحاكم "كانغ هون سيك" مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن الأطراف الثلاثة قررت تخفيف الأعباء المالية عن الحكومات المحلية التي تواجه صعوبات اقتصادية نتيجة لمكافحة جائحة كورونا واتفقت على زيادة المبالغ المخصصة للإنقاذ من حالات الكوارث. وصرح أن المجتمعين قرروا رفع قيمة الدعم عن كل حالة وفاة ناتجة عن كارثة والتي تم تحديدها عام 1995 بـ10 ملايين وون إلى 20 مليون وون، ورفع قيمة الدعم الخاصة بغرق الممتلكات من مليون وون إلى مليوني وون.وأوضح أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تعبئة كل المصادر المالية المتاحة من أجل المعالجة السريعة للخسائر الناتجة عن هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة، مشيرا إلى أن الحكومة أعدت كل الإجراءات اللازمة ، بما في ذلك، دعم الموازنات التحضيرية وانعكاس نفقات العام القادم من بين أعمال الإعمار على موازنة عام 2021.وحول الدفعة الرابعة من الموازنة الإضافية قال إنها قررت ذلك لاحقا، مؤكدا أن الظروف المالية الحالية قابلة للتحمل.