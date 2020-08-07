54 إصابة جديدة بفايروس كورونا أمس

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زاد عدد حالات الإصابات الجديدة بجائحة كورونا في البلاد ليعود إلى مستوى 50 حالة لأول مرة بعد 17 يوما. حيث بلغ عدد الإصابات 54 حالة، 35 حالة منها محلية الأصل، و19 حالة واردة من الخارج.صرح مركز التعامل مع الوقاية من الأمراض الوبائية اليوم أن عدد حالات الإصابات الجديدة بلغ 54 حالة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة ليصل عددها التراكمي إلى 14ألفا و714 حالة.ووقعت كل الإصابات الجديدة محلية الأصل في منطقة العاصمة الحضرية ومدينة بوسان بحيث أصيب في مقاطعة كيونغ كي 19 حالة، والعاصمة سيول 13 حالة، ومدينة بوسان 3 حالات. ويرجع السبب في ذلك إلى استمرار حالات الإصابة الجديدة في كنائس بمنطقة العاصمة الحضرية، وفي سفن ومدارس بمدينة بوسان.وحسب الدول في حالات الإصابة الواردة من الخارج، 8 حالات من أوزبكستان، و3 حالات من الولايات المتحدة، حالة واحدة من كل من إندونيسيا والسعودية وأفغانستان والإكوادور والمغرب ونيجيريا والسودان والسنغال.ومن الجدير بالذكر أن تجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة مستوى 50 حالة جاء لأول مرة بعد 17 يوما في يوم الـ26 من الشهر الماضي، حيث كان العدد قد بلغ فيه 58 حالة.إضافة إلى ذلك، لم تشهد البلاد أي وفاة جديدة يوم أمس وبلغ عدد الحالات الخطيرة تحت العلاج 15 مريضا. وحاليا يتلقى 623 مريضا العلاج وهم في العزل بينما تم رفع الحجر الصحي عن 13 ألفا و786 شخصا.