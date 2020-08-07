الأمم المتحدة تعرض تقديم المساعدات للمتضررين من الفيضانات في كوريا الشمالية

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وسط التوقعات بتعرض كوريا الشمالية لخسائر جسيمة جرّاء الفيضانات الأخيرة، أبدت الأمم المتحدة نيتها لدعم المتضررين من الكوريين الشماليين.قال "ستيبان دوزاريك" الناطق باسم المنظمة الدولية أمس إن شبه الجزيرة الكورية تتعرض حاليا لفيضانات غير مسبوقة مشيرا إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم كوريا الشمالية إذا طلبت ذلك. وأوضح أنه يجري اتصالات مع كوريا الشمالية بهذا الخصوص.من ناحية أخرى، أفادت قناة آسيا الحرة الأمريكية بأن الحكومتين السويدية والكندية أعربتا عن نيتهما التعاون وتقديم العون والمساعدة إذا طلبت كوريا الشمالية منهما ذلك.والآن تتجه أنظار إلى إمكانية قيام كوريا الجنوبية بتقديم المساعدة للمتضررين في كوريا الشمالية .وفي هذا السياق أكد " يو سانغ كي" الناطق باسم وزارة التوحيد الكورية الجنوبية أمس على المبدأ القائل إن الحكومة ستقدم مساعدات إنسانية إلى كوريا الشمالية بغض النظر عن الأوضاع السياسية والعسكرية، دون أن يقدم أي تفاصيل عن هذه الخطة.وبعد هطول الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات في عدة أماكن يقوم عدد من كبار المسؤولين في النظام الكوري الشمالي بعد الزعيم الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارات تفقدية للأماكن المتضررة بالفيضانات يوميا.من المتوقع أن تشهد كوريا الشمالية هطول كميات هائلة من الأمطار خلال يومي 13 و14 من هذا الشهر وتتجه أنظار المجتمع الدولي إلى ما إذا كانت كوريا الشمالية ستطلب للمساعدات الدولية أم لا.