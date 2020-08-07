الجماعات المحافظة ترفض دعوة مدينة سيول إلى إلغاء مسيرات يوم التحرير

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رفضت الجمعيات المدنية المحافظة طلب مدينة سيول بالامتناع عن تنظيم مسيرات في العاصمة في يوم التحرير.وقال "جون كوانغ هون"، وهو قسيس محافظ وناقد بارز لإدارة "مون جيه إين"، على موقع يوتيوب أمس الأربعاء إن تحرك حكومة سيول "هراء"، وادعى أن حكم المحكمة لا يستلزم أي موافقة إدارية على ممارسة المواطنين لحقوقهم الدستورية في التجمع وتكوين الجمعيات السياسية.وقال إن المسيرات جاهزة وحث أنصاره على حضورها كما هو مقرر.وقالت مجموعة أخرى تسمى "تحالف الحرية" إنها ستمضي قدمًا في خطتها لتنظيم مسيرة حاشدة لحوالي ألفي شخص بالقرب من قصر "كيونغ بوك" في وسط سيول يوم السبت، الموافق ليوم التحرير.وفي وقت سابق من اليوم، قالت حكومة مدينة سيول إنها طلبت من بعض الجمعيات المدنية التي تخطط لتنظيم مسيرات كبيرة في يوم التحرير إلغاء خططها لمنع انتشار فيروس كورونا، مضيفة أنها ستنظر في اتخاذ خطوات أخرى لتقييد التجمعات الكبيرة إذا لم تمتثل الجمعيات لذلك.