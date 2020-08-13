الحكومة تطلب من المستشفيات العمل لفترة أطول استعدادًا لإضراب الأطباء

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مع تهديد الأطباء في جميع أنحاء البلاد بالإضراب هذا الأسبوع بسبب سعي الحكومة إلى زيادة عدد الأطباء، طلبت وزارة الصحة من جمعيات المستشفيات تمديد ساعات الخدمة لتقليل تداعيات الإضراب.التقى نائب وزير الصحة "كيم كانغ ليب" أمس الأربعاء مع ممثلي جمعية المستشفيات الكورية وجمعية المستشفيات الكورية الصغيرة والمتوسطة، ودعا إلى المساعدة في مواجهة الإضراب الذي تقوده الجمعية الطبية الكورية والمقرر عقده غدًا الجمعة.ووعدت جمعية المستشفيات الكورية بالتعاون، وتعهدت بتشكيل "غرفة طوارئ" للاستجابة لحالات الطوارئ الطبية التي قد تحدث بسبب الإضراب.وقالت الجمعية أيضًا إنها ترحب بخطة الحكومة، قائلة إن تلك الخطة ستساعد في تخفيف النقص في العمالة الطبية، لكنها أضافت أن الحكومة بحاجة إلى بذل قصارى جهدها لتخفيف المخاوف التي أثارها الأطباء.كما التقى نائب الوزير "كيم" بممثلي جمعية الممرضات الكوريات، وطلب تعاونهن في مواجهة الإضراب.