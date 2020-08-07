الرئيس مون يعارض فكرة الميزانية التكميلية الرابعة

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أعرب الرئيس "مون جيه إين" عن معارضته فكرة طلب ميزانية إضافية رابعة، لمواجهة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة الأخيرة.وخلال زيارته إلى المناطق المتضررة من الفيضانات أمس الأربعاء، أشار الرئيس إلى أن الدعوات إلى ميزانية رابعة ظهرت بسبب الخوف من أن الميزانية الحالية قد تكون غير كافية للاستجابة لأضرار الفيضانات.لكنه قال إن الإعداد لميزانية تكميلية يستغرق الكثير من الوقت، مضيفًا أن الحكومة المركزية والبلديات المحلية لا يزال لديها أموال كافية.وفي وقت سابق اليوم، عقدت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعًا واتفقا على استخدام الصندوق الاحتياطي لتغطية تكاليف التعافي من الفيضانات وجهود الإغاثة.وزار الرئيس "هادونغ" بمقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية، ومحافظة "كوريه" في مقاطعة "جولا" الجنوبية، ومدينة "تشونان" في مقاطعة "تشونغ تشنغ" الجنوبية، لمواساة الضحايا وتشجيعهم. وتعهد ببذل أقصى الجهود لدعم جهود الإنعاش.