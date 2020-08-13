نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة: الدفاع الصاروخي الأمريكي «فعال للغاية» ضد الصواريخ العابرة للقارات لكوريا الشمالية

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قال نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة في الولايات المتحدة إن نظام الدفاع الوطني قوي و"فعال للغاية"، ضد الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية العابرة للقارات.وأدلى "جون هايتين" بهذا التصريح خلال مناقشة مع مركز أبحاث "هادسون" تم تسجيلها مسبقًا وبثها أمس الأربعاء.وعند سؤاله عن مدى استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع التهديدات الصاروخية، مثل الصواريخ الباليستية العابرة للقارات (ICBM) لكوريا الشمالية، قال "هايتين" إنه يعتقد أن الدفاع الصاروخي الأمريكي فيما يتعلق بكوريا الشمالية قوي وفعال.وقال إن صواريخ الاعتراض الأمريكية التي يقع معظمها في ألاسكا فعالة للغاية ضد هذا التهديد.لكنه أضاف أن قدرات الدفاع الصاروخي بحاجة إلى التحديث للرد على التهديدات المتطورة في جميع أنحاء العالم.قال إنها ليست فعالة ضد التهديدات الأخرى، وأكد أنه يجب على الولايات المتحدة التأكد من مواصلة تطوير القدرة على التعامل ليس فقط مع التهديد المتزايد من كوريا الشمالية والتهديد المحتمل من إيران، ولكن أيضًا مع التهديدات التي قد تظهر من أماكن أخرى.