35 قتيلًا و7,800 نازح بسبب الأمطار الغزيرة

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بلغت حصيلة القتلى والمفقودين بسبب الأمطار الغزيرة التي اجتاحت كوريا الجنوبية 42 شخصًا هذا الشهر.وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة إن 35 شخصًا لقوا مصرعهم حتى صباح الخميس، ولا يزال سبعة في عداد المفقودين، كما أصيب ثمانية أشخاص بسبب الأمطار المستمرة منذ 1 أغسطس.وقال المقر إن أكثر من 7,800 شخصًا في 11 مدينة ومقاطعة اضطروا إلى النزوح، ومن بينهم ما يقرب من 3,000 لم يعودوا إلى منازلهم حتى الآن.وتم الإبلاغ عن أكثر من 25 ألف حالة من الأضرار التي لحقت المرافق العامة والخاصة، مع تدمير ما يقرب من 5,300 طريق وجسر. وتم الإبلاغ عن أكثر من 1,100 انهيار أرضي في جميع أنحاء البلاد، وتم تدمير أو تضرر حوالي 6,200 منزل.وقالت الحكومة إن جهود الترميم والتعافي الطارئة قد اكتملت في 73% من المرافق المتضررة.وقد تم إيقاف حركة المرور في 57 طريقًا في جميع أنحاء البلاد، وما زالت خدمة القطارات معلقة في أجزاء من خطوط "تشونغ بوك" و"تيه باك" و"يونغ دونغ" و"جانغ هانغ".