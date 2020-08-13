فيضانات في كوريا الشمالية بالقرب من موقع يونغ بيون النووي

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قال موقع "38 شمال" الأمريكي المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية إن صور الأقمار الصناعية كشفت عن فيضانات كبيرة على طول نهر "كوريونغ"، بالقرب من موقع "يونغ بيون" النووي.وقال الموقع أمس الأربعاء إن مقارنة الصور الحديثة مع الصور الملتقطة في 22 يوليو أظهرت ارتفاعًا كبيرًا في مستوى مياه النهر الذي يتدفق بجانب المجمع النووي، الذي يعد في قلب برنامج التطوير النووي لكوريا الشمالية.وقدَّر الموقع أن الفيضانات قد تكون الأسوأ منذ عدة سنوات، مضيفًا أنه على الرغم من الجهود المستمرة لتحسين التعامل مع الفيضانات السنوية، فقد فشلت كوريا الشمالية في مواجهة التحدي المتمثل في ارتفاع منسوب المياه هذا العام.وقال الموقع إن الفيضانات ربما تسببت في أضرار في مضخات المجمع وأنظمة الطاقة الخاصة به، أو انسداد أنظمة الأنابيب التي تسحب المياه من النهر.وقال إنه على الرغم من أن مفاعل "يونغ بيون" الذي تبلغ طاقته 5 ميغاواط يبدو أنه توقف عن العمل لبعض الوقت، وأن المفاعل التجريبي الذي يعمل بالماء الخفيف لم يبدأ أعماله بعد، فإن كلاهما يحتاج إلى تدفق ثابت في مياه النهر ليستمر عمله.