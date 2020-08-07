بدء عطلة ذهبية بمناسبة حلول عيد الاستقلال

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من المتوقع أن تزور أعداد كبيرة من السياح جزيرة "جيجو" خلال فترة العطلة الذهبية بمناسبة عيد الاستقلال الكوري الذي سيصادف يوم السبت القادم. ومن المتوقع أن تبلغ هذه الفترة ذروة السياحة الصيفية لهذا العام.تتوقع صناعة السياحة المحلية أن يزور حوالي 213 ألف شخص الجزيرة خلال خمسة أيام من يوم 13 من أغسطس إلى يوم 17 من أغسطس، وهو عطلة مؤقتة. ومع تخصيص يوم السابع عشر من هذا الشهر كعطلة مؤقتة أصبح بإمكان الموظفين الكوريين أخذُ إجازة طويلة تبلغ خمسة أيام على الأكثر في حالة أخذ إجازة خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر من هذا الشهر، ولهذا فإن صناعة السياحة ترى أن الكثير من المسافرين سيتجهون إلى الجزيرة للتمتع بالإجازة الصيفية لهذا العام.ويُتوقع زيادة في عدد المتجهين إلى جيجو للسياحة ما بين 42 ألفًا و43 ألفَ مسافر بمعدل يوميٍّ إلى الجزيرة.وفي هذه الفترة تخطط شركات الطيران لتنظيم ألف و175 رحلةً جوية محلية.