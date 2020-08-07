عرض لأقدم علم كوري قائم

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم الكشف عن العلم الكوري "تيكوكّي" المعروف بأن الملك "كوجونغ" الملك السادس والعشرين لمملكة جوسون الكورية أهداه إلى مستشاره الأمريكي "داني" في عام 1890.صرح المتحف المركزي الوطني اليوم بأنه يكشف كشفا خاصا عن أقدم علم كوري من بين أعلام "تيكوكّي" القائمة من المواد الثقافية المسجلة رقم 382 في جناح الإمبراطورية الكورية في الطابق الأول من مبنى العرض الدائم بدءًا بالرابع عشر من هذا الشهر إلى الثالث والعشرين منه بمناسبة حلول عيد الاستقلال الكوري الخامس والسبعين الذي سيصادف يوم السبت القادم.الجدير بالذكر أن الأمريكي "داني" أصبح مستشارا دبلوماسيا خاصا للملك كوجونغ بتوصية "لي هونغ جانغ" الموظف الحكومي الكبير في مملكة "تشونغ" الصينية في عام 1886 إلا أنه كان ينتقد التدخل غير العادل من طرف الصين في الشؤون الداخلية الكورية تلبية لإرادة الملك الكوري، ونصحه أيضا بالتعاون مع الدول الأوروبية بما في ذلك روسيا آنذاك. ونتيجة لذلك تمت إقالته بسبب غضب "تشونغ" عليه. وقدم الملك كوجونغ العلم الكوري إلى داني قبل عودته إلى البلاد.وكان أحفاد داني يحتفظون بالعلم الكوري، حتى تمت عودة العلم إلى البلاد في عام 1981، بحيث ظل المتحف المركزي الوطني يحتفظ به. وفي عام 2008 تم تسجيله كمادة تراثية.