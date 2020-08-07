إلغاء الإذن بتأسيس منظمتين للمنشقين من كوريا الشمالية

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ألغت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية في الشهر الماضي الموافقة على إنشاء شركتين للمنشقين الكوريين الشماليين، ولكن إحداهما رفعت طلبا لإيقاف الأمر الإداري إلى محكمة محلية بحيث قبلت المحكمة بطلب المنظمة.ظلت منظمة "كون سيم" للمنشقين الكوريين الشماليين ترسل عددا من الزجاجات البلاستيكية التي تحمل الأرز إلى الشمال عبر البحار.واتخذت الوزارة الكورية الجنوبية في السابع عشر من الشهر الماضي قرار إلغاء إنشاء شركتين ذات صلة، الى جانب إلغاء شركة "كون سيم" . وقالت إن السبب في هذا القرار يرجع إلى أن إرسال المنشورات المناوئة للنظام الكوري الشمالي وإرسال السلع إلى الشمال لا يخضعان لأهداف تأسيس الشركتين، وإلى أنهما يضران بالمصلحة العامة من خلال تعريض حياة وسلامة السكان في المناطق الحدودية للخطر.وردا على ذلك فقد رفضت هاتان المنظمتان القرار رفضا شديدا على الفور، وأقامتا دعوى إدارية في الشهر الماضي، وتقدمتا بطلب إيقاف القرار بإلغاء تأسيس شركتيهما.وقبلت محكمة سيول الإدارية طلب منظمة " كون سيم" ووضعت حدا لصلاحية القرار.في هذا السياق، صرحت المحكمة بأن القرار قد يُلحِق بـ "كون سيم" ضررًا لا يمكن التعافي منه؛ مما يثبت وجود ضرورة عاجلة من أجل الوقاية من ذلك. كما شرحت أنه من الصعب اعتبار أن وقف صلاحية قرار وزارة التوحيد قد يثير قلقا من التأثير الخطير على الرفاهية العامة.