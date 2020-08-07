الرئيس مون يحدد 11 منطقة أخرى كمناطق كوارث خاصة

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أعلن الرئيس "مون جيه إين" عن تحديد 11 منطقة جنوبية أخرى من المناطق التي تضررت بشدة من الأمطار الغزيرة كمناطق كوارث خاصة.وقال المكتب الرئاسي إن الرئيس "مون" وافق على الإعلان في الساعة 3:00 بعد ظهر اليوم الخميس.وتشمل المناطق المحددة "نام وون" في مقاطعة "جولا" الشمالية، وثماني مدن ومحافظات في مقاطعة "جولا" الجنوبية، ومحافظتين في مقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية.وفي وقت سابق أمس الأربعاء، زار "مون" بنفسه اثنتين من المناطق الإحدى عشرة، بما في ذلك محافظة "هادونغ" في مقاطعة "كيونغ سانغ" الجنوبية.وسيسمح الإعلان للحكومة بتحمل ما بين 50% إلى 80% من النفقات اللازمة لعمليات الترميم والتعافي من الأضرار.وبذلك يصل مجموع المناطق التي تم تعيينها كمناطق كوارث خاصة إلى 18 منطقة، بعد الأمطار الغزيرة غير المسبوقة.