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السياسية

الاتحاد الكوري لنقابات العمال يتحدى أمر مدينة سيول بعدم عقد مسيرات في يوم التحرير

Write: 2020-08-14 09:52:43

الاتحاد الكوري لنقابات العمال يتحدى أمر مدينة سيول بعدم عقد مسيرات في يوم التحرير

Photo : YONHAP News

يخطط أحد الاتحادين الرئيسيين للعمال في البلاد للمضي قدمًا في مسيرة حاشدة في سيول غدًا السبت، في تحدٍّ لأمر حكومة العاصمة بعدم التجمع بسبب المخاوف الصحية.
وقال الاتحاد الكوري لنقابات العمال (KCTU) أمس الخميس إن العمال سيحتفلون بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم التحرير، من خلال الوفاء بالأدوار المطلوبة منهم من أجل «تحقيق الحكم الذاتي والسلام وتوحيد شبه الجزيرة الكورية»، وأكد أن اجتماع العمال الوطني في السبت سينفذ كما هو مخطط.
ويخطط الاتحاد لتنظيم مسيرة بالقرب من "إنسا-دونغ" وسط سيول.
وتعهدت حوالي 20 مجموعة مدنية أخرى، بما في ذلك الجمعيات المحافظة، بعقد مسيرات في المناطق الرئيسية في وسط سيول، للاحتفال بذكرى الخامس عشر من أغسطس السنوية.
في وقت سابق من اليوم، أصدرت حكومة مدينة سيول أمرًا إداريًّا يحظر التجمعات الكبيرة المخطط لها يوم السبت، مشيرة إلى تأثيرها المحتمل على تفشي فيروس كورونا.
من جانبه أكد الاتحاد الكوري لنقابات العمال تعهده بالالتزام الصارم بقواعد الحجر الصحي أثناء تجمعهم.

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