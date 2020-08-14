المحلية نقابة العاملين في المجال الصحي والطبي تدعم الخطة الحكومية لزيادة عدد الأطباء

أعربت نقابة العاملين في المجال الصحي والطبي عن دعمها للخطة الحكومية لزيادة عدد الأطباء.

وقالت النقابة أمس الخميس إنه يجب زيادة العاملين في مجال الرعاية الصحية والخدمات الطبية، بما في ذلك الأطباء، لحماية الأرواح وصحة المواطنين.

وقالت إن النقص الحالي في عدد الأطباء أدى إلى تفشي الأعمال غير القانونية، مثل تكليف الممرضات بواجبات الأطباء، كتقديم التشخيص وتقديم الوصفات الطبية وحتى خياطة المرضى بعد الجراحات.

يأتي بيان النقابة في الوقت الذي يخطط فيه الأطباء في جميع أنحاء البلاد للإضراب على نطاق واسع اليوم الجمعة، احتجاجا على خطة الحكومة التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية في المناطق الإقليمية، بحجة أنه يجب على الحكومة بدلًا من ذلك تحفيز الأطباء للعمل في المناطق المحلية.

لكن رئيس النقابة "نا سون جا" أكد أن الأطباء في المستشفيات العامة الكبرى في المناطق المحلية يتلقون بالفعل رواتب سنوية تصل إلى 500 مليون وون، وأن الحوافز الإضافية لن تحث الأطباء على الانتقال إلى مناطق المقاطعات.

وقالت النقابة إنها تدعم أيضًا خطة الحكومة لإنشاء كلية طب عامة.

وفقًا للموقع الرسمي للنقابة، يضم الاتحاد حوالي 72 ألف عضو، يعملون في حوالي 180 منشأة طبية ورعاية اجتماعية، ويمثلون حوالي 60 مهنة ذات صلة بالصناعة الطبية، بما في ذلك الممرضات ومساعدي التمريض والفنيين الطبيين والصيادلة وأخصائيي التغذية.

