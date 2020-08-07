إضراب عام للأطباء اليوم الجمعة

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قرر آلاف الأطباء في كوريا الجنوبية تنظيم إضراب على مستوى البلاد اليوم الجمعة، احتجاجًا على خطة الحكومة لزيادة حصص طلاب الطب.وقالت الجمعية الطبية الكورية إن الأطباء المتدربين والمقيمين والمتفرغين في المستشفيات الجامعية الكبرى، وكذلك الأطباء الذين يديرون عيادات شخصية، سينضمون إلى الإضراب لمدة يوم واحد.ولن يشارك الأطباء الأساسيون العاملون في غرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة وغرف الولادة في الإضراب.وتخطط الجمعية الطبية الكورية لعقد مسيرة كبيرة في سيول الساعة 3 مساءً. للاحتجاج على خطط الحكومة للإصلاح الطبي، مع تنظيم مسيرات وجلسات نقاش مماثلة في بوسان وديغو وكوانغجو ودايجون.ووفقًا لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، أعلن حوالي 8,400 مستشفى من أصل 34 ألفًا، أي ما يمثل حوالي 25% من المؤسسات الطبية في البلاد، عن نيتهم للانضمام إلى الإضراب اعتبارًا من يوم الخميس.وقالت الوزارة إنها ستبلغ الجمهور بشأن المستشفيات التي ستفتح أبوابها خلال الإضراب من خلال المواقع الإلكترونية للوزارة وخدمة التأمين الصحي الوطنية والبلديات المحلية.