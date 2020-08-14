وزير الخارجية الأمريكي يرسل بتهنئة بمناسبة يوم التحرير الكوري

Photo : YONHAP News

أصدر وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أمس الخميس رسالة تهنئة بمناسبة الاحتفال بيوم التحرير في 15 أغسطس، وهو اليوم الذي تحررت فيه كوريا الجنوبية من الحكم الاستعماري الياباني.في بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية، قال "بومبيو" إنه بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، يعرب عن أطيب التمنيات لكوريا الجنوبية والكوريين في كل مكان بمناسبة يومهم الوطني.وقال الوزير إن القوة الدائمة لتحالف الدولتين هي قوة من أجل النهوض بالديمقراطية والازدهار والحرية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.وأضاف أن الولايات المتحدة تحتفل بالقيم المشتركة، والعلاقات بين الشعبين، والصداقة طويلة الأمد التي تشكل الروابط القوية بين البلدين، وتشكل أساس عملهما معًا عند مواجهة التحديات العالمية.وتمنى "بومبيو" للشعب الكوري يومًا وطنيًّا يسوده السلام، قائلًا إنه يتطلع إلى استمرار الشراكة.وفي رسالة مماثلة في عام 2018، أشار "بومبيو" إلى تعاون الحلفاء بشأن نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بطريقة نهائية ولا رجعة فيها ويمكن التحقق منها، لكنه لم يذكر كوريا الشمالية في العام الماضي وهذا العام.