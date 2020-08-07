التحسن في الاستهلاك المحلي في كوريا الجنوبية ما يزال متواصلاً

قالت الحكومة الكورية إن ظاهرة التحسن في الاستهلاك المحلي في البلاد تتواصل الآن، فيما يتراجع تباطؤ الصادرات والإنتاج.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، تشهد البلاد تحسنًا مستمرًا في الاستهلاك المحلي وتخفيفا في وتيرة التباطؤ للصادرات والإنتاج رغم استمرارحالة السيولة في الاقتصاد الكوري.وقال رئيس مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة المالية "كيم يونغ هون: "إن الأمطار الغزيرة، وموسم الأمطار المطولة في صيف هذا العام قد سببت في زيادة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الكوري.وأشار التقرير إلى أن القلق من احتمال تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي مازال قائمًا بسبب تواصل جائحة فيروس كورونا، وتصاعد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين رغم ظهور تحسن في المؤشرات الاقتصادية في الدول الرئيسية، والاستقرار في أسواق المال العالمية.وقال التقرير إن مؤشر ثقة المستهلكين قد بلغ 84.2 نقطة في شهر يوليوالماضي، لكنه أضاف أن المؤشر بدأ يشهد تحسنًا خلال الشهور القليلة الماضية.كما أشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية في يوليو الماضي قد شهد انخفاضًا بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بعد أن كانت نسبة الانخفاض في يونيو الماضي 10.9%.أما مؤشر مسح الأعمال، وهو مؤشر لثقة الشركات، فقد بلغ 57 نقطة فيشهر يوليو الماضي.