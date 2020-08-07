الرئيس مون يجري تعديلا على 9 مناصب على مستوى نائب وزير

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قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" اليومَ الجمعة بإجراء تعديل على 9 مناصب على مستوى نائب وزير.وعين الرئيس "مون" نائبَ وزير التشريع الحكومي "لي كانغ سوب" وزيرا للتشريع الحكومي، وعَيَّنَ مساعدَ الرئيس للتخطيط للسلام "تشيه جونغ كون" نائبا لوزير الخارجية، كما عيَّنَ مديرَ مكتب الإصلاح الحكومي بوزارة الإدارة العامة والأمن "لي جيه يونغ" نائبًا لوزير الإدارة العامة والأمن، وعَيَّنَ مديرَ مكتب التخطيط والتنسيق بوزارة الشؤون البحرية والثروة السمكية "بارك جون يونغ" نائبًا لوزير الشؤون البحرية والثروة السمكية.كما عيَّنَ 5 مسؤولين جدد على مستوى نائب وزير، بمن فيهم نائب رئيس لجنة التجارة العادلة، ورئيس هيئة التنمية الريفية، ورئيس هيئة براءات الاختراع، ورئيس هيئة تطوير"سيه مان كوم"، ونائب وزير شؤون الوطنيين وقدامي المحاربين.