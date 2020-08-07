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تبين أن هناك احتمالا كبيرا لزيارة "يانغ جيتشي" عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني لكوريا الجنوبية الأسبوعَ القادم.ووفقا لما ذكرتْه الدوائرُ السياسية والدبلوماسية في سيول، تقوم الحكومتان الكورية والصينية بإجراء مشاورات حول جدول زيارة المسؤول الصيني "يانغ" لكوريا الجنوبية.ومن جانبه، أوضح مسؤولٌ في السفارة الصينية لدى كوريا الجنوبية أنه لم يكن هناك أيُّ جدول محدد بشأن زيارة "يانغ" لكوريا الجنوبية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" في موجز صحفي أمس الخميس ردًّا على سؤال حول زيارة "يانغ" لسيول، إن الوزارة ستقوم بالإعلان عن الزيارة في الوقت المناسب، مضيفًا أن الصين وكوريا الجنوبية جارانِ وشريكان مهمان.وفي حال تم تحقيق زيارة "يانغ جيتشي" لسيول، فإنه سيبحث مع عدد من المسؤولين الكوريين، بمن فيهم مدير مكتب الأمن القومي "سو هون" القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة، بما فيها الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.ومن المتوقع أن يتم تبادل الآراء حول الزيارة التي من المتوقع أن يقوم بها الرئيس الصيني "شي جين بِينغ" لكوريا الجنوبية في غضون هذا العام.وستكون هذه هي المرة المرة الأولى التي يقوم فيها عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني "يانغ جيتشي" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ شهر يوليو من عام 2018.