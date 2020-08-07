كوريا الجنوبية تسجل 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

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زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية ليتجاوز 100 حالة بسبب تصاعد انتشار الفيروس في سيول وضواحيها.وأعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليومَ الجمعة أن عدد حالات الإصابة الجديدة بلغ 103 حالات خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 14 ألفا و 878 شخصًا.ومن بين حالات الإصابة الـ 103 الجديدة، 85 حالة محلية المصدر، منها 31 حالة في سيول، و38 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و5 حالات في مدينة بوسان، و3 حالات في كل من مدينة إنتشون ومقاطعة جنوب "تشونغ تشنغ"، وحالتان في مدينة "كوانغ جو"، وحالةٌ واحدة في كل من مقاطعة "كانغ وان" ومدينة "أولسان" ومقاطعة "شمال كيونغ سانغ".أما حالات الإصابة الـ18 الأخرى، فتم تأكيدها لدى الوافدين من الخارج.وأصدرت بلدية العاصمة سيول حظرًا على خطط 33 منظمة لتنظيم تجمعاتها الضخمة داخل المدينة بمناسبة عيد الاستقلال الذي يصادف غدا السبت.