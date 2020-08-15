تسجيل 166 حالة إصابة جديدة بكورونا وتجاوز حاجز المائة إصابة لليوم الثاني على التوالي

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تخطى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا حاجز المائة إصابة لليوم الثاني على التوالي.ووفقًا للمراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد سجلت كوريا الجنوبية 166 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل الجمعة، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 15,039 حالة. وقد تم تسجيل 103 حالات أمس الجمعة.ومن بين الحالات الجديدة 155 عدوى محلية. ويعد هذا العدد هو الأكبر منذ 11 مارس، عندما أبلغت البلاد عن 242 إصابة جديدة.وقد حذرت السلطات الصحية من أنَّ تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي قد يتم إلغاؤه إذا استمر تزايد أعداد الإصابات الجديدة.وفي يوم الجمعة، قالت الحكومة إنها تدرس تعزيز الإجراءات الوقائية في سيول والمناطق المجاورة، عن طريق رفعها درجة واحدة إلى المستوى الثاني.وفي الوقت نفسه، لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة، حيث ظل عدد ضحايا الفيروس عند 305 حالات وفاة. وبلغت نسبة الوفيات 2.03%.