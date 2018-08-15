الرئيس مون يأمر باستخدام جميع الوسائل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا

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وسط زيادة انتشار وباء فيروس كورونا في سيول وضواحيها، قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" أمسِ الأحد إن الوضع الحالي خطير للغاية ويُعَدُّ لحظة حاسمة، وأمر باستخدام جميع الوسائل الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.ودعا الرئيس "مون" السلطات الصحية إلى اتخاذ جميع الإجراءات للحد من انتقال العدوى في سيول ومقاطعة كيونغ كي المحيطة بها من خلال إنشاء نظام طارئ لدعم عمليات الحجر الصحي.وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير سرائر في المستشفيات ومراكز لعلاج المصابين بفيروس كورونا، عن طريق تشغيل نظام للاستجابة المشتركة بين سيول والمناطق المجاورة لها في أسرع وقت ممكن.كما دعا الرئيس "مون" إلى مطالبة الكنائس التي يستمر عدد حالات الإصابة المرتبطة بها في الارتفاع، بالالتزام الصارم بقواعد الحجر الصحي أثناء الأنشطة الدينية، وأمر باتخاذ جميع الإجراءات لمنع انتقال الفيروس في المجتمعات المحلية، بما فيها إجراء الاختبارات التشخيصية والوبائية لفيروس كورونا، والعزل الذاتي تجاه الكنائس التي شهدتْ إصابات جماعية.وأوضح الرئيس أن كل الذين لا يلتزمون بقواعد الحجر الصحي ويعرقلون عمليات الحجر الصحي سيخضعون لعقوبات صارمة.