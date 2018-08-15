كوريا الجنوبية تشهد زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لليوم الرابع

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أعلن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليومَ الاثنين أن كوريا الجنوبية سجلت 197 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 15 ألفا و515 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الـ197 الجديدة، هناك 188 حالة محلية المصدر، منها 89 حالة في سيول، و67 حالة في مقاطعة كيونغ كي، و7 حالات في كل من مدينة إتشون، ومدينة كوانغ جو، ومدينة بوسان، و3 حالات في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ، وحالتان في مقاطعة شمال تشونغ تشنغ، ومدينة ديجون، وحالة واحدة في كل من مقاطعة كانغ وان، ومقاطعة شمال تشولا، ومقاطعة شمال كيونغ سانغ، ومدينة ديغو.أما حالات الإصابة التسعة الأخرى، فتم تأكدها لدى الوافدين من الخارج، منها 5 حالات لدى الأجانب.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة عدد حالات الإصابة الجديدة إلى العدوى الجماعية في الكنائس في سيول وضواحيها.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية رفعت أمس الأحد مستوى نظام التباعد الاجتماعي في سيول ومقاطعة كيونغ كي إلى الدرجة الثانية، بعد أن شهدت هذه المناطق زيادة حادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.