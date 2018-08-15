تراجع صادرات السيارات الكورية للشهر الرابع على التوالي

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شهدت صادرات السيارات الكورية تراجعًا للشهر الرابع على التوالي بسبب جائحة فيروس كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الاثنين، بلغ حجم صادرات السيارات الكورية في شهر يوليو الماضي 181 ألفا و362 سيارة، بانخفاض قدره 11.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وسبق وأن شهدت صادرات السيارات الكورية تراجعا منذ شهر أبريل الماضي بسبب انخفاض الطلب العالمي للسيارت الناجم عن انتشار فيروس كورونا، حيث بلغت نسبة الانخفاض 44.6% في أبريل، و57.5% في مايو، و40.1% في يوليو.وبدأت وتيرة التراجع تنخفض منذ الشهر الماضي نتيجة لزيادة مبيعات السيارات في أمريكا الشمالية وانتعاش سوق السيارات الأوربية.وبلغت قيمة صادرات السيارات الكورية في يوليو الماضي 3 مليارات و660 مليون دولار، بانخفاض قدره 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بعد أن سجَّلتْ تراجعا بنسبة 36.3% في أبريل، و54.1% في مايو، و33.2% في يونيو الماضي.كما سجل حجم إنتاج السيارات في البلاد انخفاضًا بنسبة 3.8%، ليصل إلى345 ألفا و711 سيارة في يوليو الماضي.