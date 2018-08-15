حزب المعارضة الرئيسي يتفوق لأول مرة على الحزب الحاكم في معدلات التأييد

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لأول مرة تفوَّق حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي على الحزب الديمقراطي الحاكم في معدلات التأييد منذ 3 سنوات و10أشهر.وطبقا لنتائج استطلاع أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من العاشر وحتى الرابع عشر من أغسطس الجاري على 2515 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الحزب الحاكم 34.8 %، بانخفاض قدره 0.3 % مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب المعارض الرئيسي 36.3 %، بزيادة نسبتها 1.7 %.ويرجع السبب الرئيسي في حدوث تغيير في معدلات التأييد لدى فئة الوسطيين الذين كانوا بعيدين سياسيا عن حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي.أما معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" فانخفضت بنسبة 0.6 % مقارنة بالأسبوع الأسبق وللأسبوع الثاني على التوالي، لتصل إلى 43.3 %، فيما بلغت معدلات المعارضة 52.6 %، بزيادة قدرها 0.2%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد وناقص 2 %.