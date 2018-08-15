انطلاق التدريبات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة غدا ولمدة 11 يوما

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية أمسِ الأحد أن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستجري خلال الفترة من يوم الثامن عشر وحتى الثامن والعشرين من أغسطس الجاري.وكان من المقرر أن تنطلق التدريبات المشتركة أمسِ الأحد إلا أنه تم تأجيله بسبب إصابة ضابط كوري سيشارك في التدريبات بفيروس كورونا.وقد أجرى الجيشان الكوري والأمريكي تدريبات لموظفي إدارة الأزمات اعتبارا من يوم الحادي عشر ولمدة 3 أيام تمهيدًا لتدريباتٍ مشتركة رئيسية .وتعتمد التدريبات المشتركة بين سيول وواشنطن على نظام المحاكاة بالكمبيوتر بدلا من التدريبات الميدانية، حيث سيتم تركيز التدريبات على إدارة الطوارئ في زمن الحرب، وتحسين القدرة على تنفيذ مهام حربية واسعة النطاق.وسيكون حجم التدريبات أقل مما كان عليه في الأعوام السابقة نظرا لصعوبة نقل الجنود الأمريكيين من الولايات المتحدة واليابان إلى كوريا بسبب جائحة فيروس كورونا.وخلال التدريبات، يخطط الجيشان الكوري والأمريكي لتطبيق جزء من المرحلة الثانية من اختبار القدرة التشغيلية الكاملة للقوات الكورية الأمريكية المشتركة ضمن إجراءات نقل قيادة العمليات العسكرية في زمن الحرب من القوات الأمريكية إلى القوات الكورية.وسيتم الاختبار بشكل كامل خلال التدريبات المشتركة القادمة التي من المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من العام المقبل.