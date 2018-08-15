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الاقتصادية

توقعات بوصول معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى 4.1 % هذا العام

Write: 2020-08-17 15:05:05Update: 2020-08-17 15:07:44

توقعات بوصول معدل البطالة في كوريا الجنوبية إلى 4.1 % هذا العام

Photo : YONHAP News

طبقا لتقرير صادر عن المركز المالي الدولي ومعهد بلومبيرغ إنتليجنس التابع لوكالة بلومبيرغ، من المتوقع أن يصل معدل البطالة في كوريا الجنوبية 4.1 % هذا العام، بزيادة نسبتها 0.47 % مقارنة بالعام الماضي.
أشار التقرير إلى أن كوريا الجنوبية تعد أقل دولة من بين 20 دولة عضوفي مجموعة العشرين بشأن نسبة زيادة معدلات البطالة، حيث احتلت الصين المركز الثاني بـ4.2 % ، بزيادة قدرها 0.6 %، واليابان المركز الثالث بـ3 %، بزيادة نسبتها 0.6 %أيضا، وتلتها كل من إيطاليا، وألمانيا، وروسيا، وفرنسا.
وتوقع التقرير أن يصل متوسط معدل البطالة في دول مجموعة العشرين إلى7.4 % هذا العام، بعد أن كان 4.8 % في العام الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية، بلغ معدل البطالة في كوريا في شهر يوليو الماضي 4 % ، بزيادة قدرها 0.1 % مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ عام 2000. 
وأشار التقرير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في كوريا في شهر يوليو الماضي مليون و138 ألف شخص، بزيادة مقدارها 41 ألف شخص، مسجلا بذلك أعلى رقم منذ شهر يوليو عام 1999.
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